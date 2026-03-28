Girit Adası açıklarında göçmenleri taşıyan botta 22 kişi hayatını kaybetti

Girit Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bottaki 22 kişi açlık, susuzluk ve soğuk nedeniyle yaşamını yitirdi. Kurtarılan 26 kişi, ölenlerin bedenlerinin göçmen kaçakçılarının talimatlarıyla denize atıldığını bildirdi.

Girit Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bottaki 22 kişinin açlık, susuzluk ve soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Girit Adası'nın Yerapetra Limanı açıklarında iki gün önce düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot tespit edildiği ve bottaki 26 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kurtarılanların beyanlarına göre, kötü şartlar nedeniyle bottaki 22 kişi hayatını kaybetti ve göçmen kaçakçılarının talimatları doğrultusunda ölenlerin bedenleri denize atıldı." ifadesi yer aldı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre ise ölen düzensiz göçmenlerin çoğu Sudan ve Bangladeş uyrukluydu.

Haberlere göre 21 Mart'ta yola çıkan düzensiz göçmenlerden 22'si soğuk, açlık ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
