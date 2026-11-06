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Giresun Yağlıdere'de yıllar sonra iki öğrenciye hafızlık belgesi verildi

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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan iki öğrenciye belgeleri verildi. İlçe Müftüsü İsa Akbaş, ilçede uzun yıllar sonra iki öğrencinin hafızlık eğitimini tamamlayarak belge almaya hak kazandığını belirterek öğrencileri tebrik etti.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan iki öğrenciye belgeleri verildi.

İlçe Müftüsü İsa Akbaş, belge takdim töreninde, ilçede uzun yıllar sonra iki öğrencinin hafızlık eğitimini tamamlayarak belge almaya hak kazandığını belirtti.

Öğrencileri tebrik eden Akbaş, belgelerini teslim etti.

Kaynak: AA
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