Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Günlük Yaylası İçme Suyu Birliği toplantısı gerçekleştirildi
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Günlük Yaylası İçme Suyu Birliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda birlik başkanı ve yönetim kurulu üyeleri seçildi.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Günlük Yaylası İçme Suyu Birliği toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Yağlıdere Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, Yazı İşleri Müdürü Halit Yanbul ile muhtarlar katıldı.
Toplantıda yapılan seçimde birlik başkanlığına Küçükköy Muhtarı Ömer Bayram,1. Başkan Vekilliğine Kadir Kılınç, 2. Başkan Vekilliğine Eşref Kandemir, katip üyeliğine Halil Karaaslan, Aslan Kahveci, Encümen üyeliğine Recep Yanbul ve Eşref Yıldız seçildi.