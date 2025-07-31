Giresun'un Piraziz İlçesinde EDS Hız Ölçüm Uygulaması Başlıyor

Giresun'un Piraziz ilçesinde kara yolunda Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) hız ölçümüne başlayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilgili kanun gereğince, ilçede Karadeniz Sahil Yolu'nun 3,2 kilometrelik her iki istikametinde hız koridoru uygulamasının yarın devreye gireceği belirtildi.

Açıklamada, sürücülerin genel trafik kurallarına ve hız limitlerine uymaları gerektiği kaydedildi.