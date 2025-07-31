Giresun'un Piraziz İlçesinde EDS Hız Ölçüm Uygulaması Başlıyor

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Giresun'un Piraziz ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nda yarın itibarıyla Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) hız ölçüm uygulaması devreye alınacak. Sürücülerden trafik kurallarına ve hız limitlerine uymaları istendi.

Giresun'un Piraziz ilçesinde kara yolunda Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) hız ölçümüne başlayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilgili kanun gereğince, ilçede Karadeniz Sahil Yolu'nun 3,2 kilometrelik her iki istikametinde hız koridoru uygulamasının yarın devreye gireceği belirtildi.

Açıklamada, sürücülerin genel trafik kurallarına ve hız limitlerine uymaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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