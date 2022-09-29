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Giresun haberi! Giresun'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam ormanda bulundu

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Giresun haberi! Giresun'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam ormanda bulundu

Giresun gelişmesine göre Giresun'un Doğankent ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam, ekiplerin çalışması sonucu ormanda bulundu.

Giresun'un Doğankent ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam, ekiplerin çalışması sonucu ormanda bulundu.

İlçenin Çatak köyünde önceki gün evinden ayrıldıktan sonra dönmeyen Alzheimer hastası Ahmet Ural'ın (75) bulunması için jandarma, AFAD, AKUT ve köylüler tarafından başlatılan çalışmalar bugün de devam etti.

Ural, jandarma görevlilerince köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ural, kontrol amacıyla Tirebolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Doğankent Jandarma Giresun Güncel Haberler

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