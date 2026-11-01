Giresun Gemilerçekeği'nde iki otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı

Giresun Gemilerçekeği'nde iki otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Gemilerçekeği Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Giresun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kentin Gemilerçekeği Mahallesi'nde H.Y.Ö. idaresindeki 55 SU 572 plakalı otomobil ile T.A. yönetimindeki 27 C 2429 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü H.Y.Ö. ile aynı araçta bulunan H.Ö. ve Z.Ö. yaralandı.
Yaralılar, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA