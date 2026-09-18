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Giresun Dereli'de panelvan kayalıklara çarptı, 62 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

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Giresun-Dereli kara yolunun Güdül köyü mevkisinde 62 yaşındaki sürücünün kullandığı panelvan kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Yaralanan sürücü, kaldırıldığı Dereli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giresun'un Dereli ilçesinde yol kenarındaki kayalıklara çarpan panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti.

Giresun-Dereli kara yolunun Güdül köyü mevkisinde Mustafa Ş'nin (62) kullandığı, plakası henüz belirlenemeyen panelvan, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Dereli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Ş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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