Giresun Dereli'de devrilen motosikletin 61 yaşındaki sürücüsü hastanede öldü

Giresun Dereli'de devrilen motosikletin 61 yaşındaki sürücüsü hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kuşluhan Mahallesi'nde devrilen motosikletin 61 yaşındaki sürücüsü, kaldırıldığı Dereli Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan sürücü için bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.
Giresun'un Dereli ilçesinde motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Kuşluhan Mahallesi'nde Mustafa K. (61) yönetimindeki 28 TR 790 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Dereli Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA