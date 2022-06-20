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Giresun'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

AA - Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

Giresun'un Görele ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Giresun'un Görele ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gültepe köyü yolu üzerinde yol kenarında birinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, olay yerinde kadın cesediyle karşılaştı.

Kimliği belirlenemeyen kadının cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadının kimliği ve ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

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