Giresun'da Yaban Keçisi Sürüsü Dron ile Görüntülendi
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sarp kayalıklarda gezen yaban keçisi sürüsü, dron ile kaydedildi. 25 yaban keçisi otlarken görüntülendi.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaban keçisi sürüsü dron ile görüntülendi.
Bölgede sarp kayalıklarda sürü halinde gezen yaban keçileri, Kütküt Mahallesi'nde Şebinkarahisar-Alucra karayolu yakınına kadar geldi.
Sürüdeki 25 yaban keçisinin kayalıklarda otlaması dron ile kayda alındı.
Yaban keçileri bir süre sonra bulundukları yerden ayrılarak bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: AA / Güncel