Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
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Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda 3 zanlı tutuklandı. Üzerlerinde bulunan 7 gram sentetik uyuşturucu ile gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Y.N, F.N. ve K.K'nin üzerinde yapılan aramada 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.N. ile diğer şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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