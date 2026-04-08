Giresun'da trafik kazasında vefat eden üniversite öğrencisinin cenazesi defnedildi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde hafif ticari aracın dereye devrildiği kazada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Gökmen Özdemir'in cenazesi toprağa verildi.

Özdemir için Üçtepe beldesine bağlı Tuğlacık Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Muhammed Taha Büyükserin, Belediye Başkanı Yaşar İbaş ile vatandaşlar katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi Özdemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.

Öte yandan Özdemir'in, Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören dedesini ziyaret için Rize'den memleketine geldiği öğrenildi.