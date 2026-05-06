Haberler

Giresun'da darbedilen sürücünün ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılaması sürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında çıkan kavgada, sürücüsünün darbedilerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası talep ediliyor. Duruşmada tanıklar dinlenirken olayla ilgili gelişmeler gündeme geldi.

Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada sürücüyü darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis talep edilen diğer araç sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.İ, maktulün eşi Hanife Coşkun, çocukları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, maktul Abdullah Coşkun'un eşi ile olay yerinde bulunan tanıklar dinlendi.

Tanıklar dinlendiği sırada, taraf avukatları arasında çıkan tartışma nedeniyle duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından söz alan sanık İ.İ, suçlamaları kabul etmediğini, gerçeğin ortaya çıkacağını ve adalete güvendiğini söyledi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca Abdullah Coşkun'un ölüm nedeninin "kalp krizi" olduğuna yönelik hazırlanan rapor dava dosyasına dahil edildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.

Olay

Giresun'un Keşap ilçesinde 16 Kasım 2025'te İ.İ. (38) yönetimindeki otomobil ile Abdullah Coşkun idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Karakoç kavşağında çarpışmış, kazanın ardından çıkan kavgada darbedilerek ağır yaralanan Coşkun, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu, hazırladığı raporda maktulün maruz kaldığı trafik kazası, tartışma ve darp olayı ile ölümü arasında tıbben illiyet bağı olduğu görüşünde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek

2 yıldır aydınlatılamayan Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sacha Boey ile veda kararı

''Burada geleceği yok'' denilerek duyuruldu! Yıldız isme veda kararı
Antalya'da yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tutuklandı

Taburcu edildikten sonra gözaltına alınmıştı, tutuklandı

Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu

Takımı şampiyon olursa oyunculara vereceği ödülü canlı yayında duyurdu
Altın yatırımcısının beklediği an geldi

Ve yatırımcının beklediği an geldi

Sacha Boey ile veda kararı

''Burada geleceği yok'' denilerek duyuruldu! Yıldız isme veda kararı
3 bomba birden patlatacaklar! Fenerbahçe yönetiminden ayrılık hediyesi

3 bomba birden patlatacaklar! Fenerbahçe yönetiminden son hamle
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç

Belediyeden görülmemiş teşvik! 10 çocuk yapana büyük ödül var