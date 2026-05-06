Giresun'da darbedilen sürücünün ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılaması sürdü

Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada sürücüyü darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis talep edilen diğer araç sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.İ, maktulün eşi Hanife Coşkun, çocukları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, maktul Abdullah Coşkun'un eşi ile olay yerinde bulunan tanıklar dinlendi.

Tanıklar dinlendiği sırada, taraf avukatları arasında çıkan tartışma nedeniyle duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından söz alan sanık İ.İ, suçlamaları kabul etmediğini, gerçeğin ortaya çıkacağını ve adalete güvendiğini söyledi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca Abdullah Coşkun'un ölüm nedeninin "kalp krizi" olduğuna yönelik hazırlanan rapor dava dosyasına dahil edildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.

Olay

Giresun'un Keşap ilçesinde 16 Kasım 2025'te İ.İ. (38) yönetimindeki otomobil ile Abdullah Coşkun idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Karakoç kavşağında çarpışmış, kazanın ardından çıkan kavgada darbedilerek ağır yaralanan Coşkun, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu, hazırladığı raporda maktulün maruz kaldığı trafik kazası, tartışma ve darp olayı ile ölümü arasında tıbben illiyet bağı olduğu görüşünde bulunmuştu.