Otomobil ile TIR çarpıştı; 3 ölü, 1 yaralı

Otomobil ile TIR çarpıştı; 3 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen kafa kafaya çarpışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise hafif yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada, 1 kişi ise hafif yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Tirebolu-Doğankent kara yolu Kovacık köyünde meydana geldi. Şerif Köz (71) kontrolündeki 55 SB 829 plakalı TIR, karşı yönden gelen Galip Demiral (35) idaresindeki 35 KOR 61 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobil sürücüsü Demiral ile araçtaki Dilara Elmas Yılmaz (29) ve Gülcan Demiral'ın (52) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaşamını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp morguna götürülürken, hafif yaralanan TIR sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
