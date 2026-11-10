Giresun'da temizlik personelinin ameliyata girdiği iddiasına soruşturma açıldı

Giresun'da temizlik personelinin ameliyata girdiği iddiasına soruşturma açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Giresun'da özel bir hastanede temizlik personelinin ameliyatlara girdiği iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü adli ve idari soruşturma başlattı. Açıklamada, iddiaların basın-yayın ve sosyal medyada yer aldığı, Sağlık Bakanlığınca müfettiş görevlendirildiği belirtildi.
Giresun'da özel bir hastanede temizlik personelinin ameliyatlara girdiği iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada özel bir hastanede temizlik personelinin ameliyatlara girdiği yönündeki iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Sağlık Bakanlığınca konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA