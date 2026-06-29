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Giresun'da silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

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Giresun'un Eynesil ilçesinde 27 Haziran'da çıkan silahlı kavgada Enes Eren'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ş.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

Ören beldesinde 27 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, Enes Eren'i (20) silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ş.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Görele Adliyesi'ne sevk edilen Ş.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOnur Kadir İşler:

Çok üzücü bir durum! Genç biri hayatını kaybetmiş! Belki tartışma sırasında yaşlı biri olsaydı ya da çocuk olsaydı daha da kötü olurdu! Ailesi nasıl yaşarsa yaşasın bu acıyla! Bu kadar kolay şiddete başvuran insanlar hakkında kesin cezalar verilmeli!

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Haber YorumlarıElif Gedikli:

Bu olaydan kimse kazanç sağlamıyor aslında, sadece bir kişi ölmüş ve zanlı tutuklanmış. Mahkeme süreci başlayacak, masraflar olacak tabi ama çok da büyütülecek bişey değil. Her yerde bu tür olaylar oluyo, önlemler alındı tutuklandı bitti

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Haber YorumlarıMumun Ok:

Yazık lan böyle şeyler oluyo artık. Eskiden insanlar birbirini bu kadar kolay öldürmezdi ya, neler oldu bu ülkeye. 20 yaşında biri öldü, hepsi bitti. Şimdi hergün birisi ölüyo, kimse umursamıyo bile. Bundan 10-15 sene önce böyle haberler çok daha az duyardık

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