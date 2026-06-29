Giresun'da silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Giresun'un Eynesil ilçesinde 27 Haziran'da çıkan silahlı kavgada Enes Eren'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ş.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Giresun'un Eynesil ilçesinde silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.
Ören beldesinde 27 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, Enes Eren'i (20) silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ş.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Görele Adliyesi'ne sevk edilen Ş.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.