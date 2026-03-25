Giresun'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 sanık hakim karşısında

Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir lokantada meydana gelen silahlı kavgada Ümit Çapkın hayatını kaybetti, kardeşi Resul Çapkın yaralandı. Kalabalık bir mahkemede sanıkların yargı süreci başladı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde lokantada 1 kişinin tabancayla öldürüldüğü, kardeşinin de yaralandığı kavgayla ilgili 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.T. ve tutuksuz yargılanan S.D. ile olayda yaralanan Resul Çapkın, taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, tarafların ve görgü tanıklarının ifadelerinin ardından, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Giresun'un Tirebolu ilçesi Doğancı köyündeki lokantada 31 Ağustos 2025'te yaşanan silahlı kavgada Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın ve kardeşi Resul Çapkın yaralanmış, Ümit Çapkın tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında ateş ettiği belirlenen lokanta sahibi E.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

