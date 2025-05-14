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Giresun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında

Giresun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında
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Giresun'un Piraziz ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda ruhsatsız tabanca, pompalı av tüfeği ve 63 fişek ele geçirildi.

Giresun'un Piraziz ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla O.S, Y.S, M.Ç, Y.C. ve G.C'nin ev ve araçlarında arama yaptı.

Aramalarda, ruhsatsız tabanca ve pompalı av tüfeği ile 63 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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