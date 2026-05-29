Giresun'da sağanak; dereler taştı, yol ulaşıma kapatıldı

GİRESUN'da etkili olan şiddetli yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Derelerdeki su seviyesinin yükselmesi sonucu Elmalı köyü ile Kovanlık belde merkezi arasındaki yol, tedbir amaçlı olarak ulaşıma kapatıldı.

Kentte öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak sonrası dere yataklarında su seviyesi yükseldi. Su seviyesinin yol platformuna ulaşması ile sürücü ve yayaların can güvenliğinin sağlanması amacıyla 28-75 kontrol kesim nolu il yolunun Elmalı köyü ile Kovanlık belde merkezi arasında kalan bölümü, geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yetkililer, yolun 25'inci ile 29'uncu kilometreleri arasındaki bölümün saat 14.00 itibarıyla ulaşıma kapatıldığını belirtti. Bölgede görev yapan ekiplerin yağışın şiddeti ile su debisini anlık takip ettiği, su seviyesinin düşmesinin ardından yapılacak kontroller sonrası yolun yeniden ulaşıma açılacağı bildirildi.

