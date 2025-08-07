Giresun'da Semt Pazarında Gıda Denetimi

Güncelleme:
Giresun'un Alucra ilçesinde düzenlenen gıda denetiminde peynir, bal, tereyağı ve diğer süt ürünleri incelendi. Alınan örnekler laboratuvara gönderildi.

Giresun'un Alucra ilçesinde semt pazarında gıda denetimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tezgahlarda satılan peynir, bal, tereyağı ve diğer süt ürünleri incelendi. Ürünlerden alınan örnekler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferhat Çelik, yaptığı açıklamada, denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıdalara erişiminin en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu - Güncel
