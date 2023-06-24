Giresun'da selin izleri siliniyor, heyelanda kaybolan kişi aranıyor (2)

TAŞLARIN ALTINDA KALAN ARAÇLAR ÇIKARILIYORGiresun'un Duroğlu beldesinde, selin sürüklediği, taş ve toprak yığını arasında kalan park halindeki araçlar, ekipler ve sahipleri tarafından, bulunduğu yerden çıkarılıyor.

TAŞLARIN ALTINDA KALAN ARAÇLAR ÇIKARILIYOR

Giresun'un Duroğlu beldesinde, selin sürüklediği, taş ve toprak yığını arasında kalan park halindeki araçlar, ekipler ve sahipleri tarafından, bulunduğu yerden çıkarılıyor. Çalışmalarda iş makineleri de kullanılıyor.