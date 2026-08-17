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Keşap'ta selde kaybolan dayı ve yeğen için 4. gün arama

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Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos'ta sele kapılan araçtaki dayı ve yeğen için 147 kişilik ekip, 34 araç, 6 dron, 3 sonar ve 6 botla 9 kilometrelik alanda 4. gün arama çalışmalarını sürdürüyor. Araç sürücüsü Ahmet Yılmaz ise tedavi sonrası taburcu edildi.

Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolduğu değerlendirilen dayı ve yeğenini arama çalışmaları 4. günde devam ediyor.

Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta yaşanan olayda sele kapılan araçtaki 3 kişiden Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na (16) ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın meydana geldiği mevkiden itibaren 147 kişilik ekip, 34 araç, 6 dron, 3 sonar cihazı ve 6 botla, derenin denizle birleştiği yaklaşık 9 kilometrelik alanda arama faaliyeti yürütüyor.

Öte yandan aracı kullanan ve kendi imkanlarıyla kurtulan Ahmet Yılmaz'ın (50), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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