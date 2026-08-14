Keşap'ta Sel Felaketi: 2 Kişi Kayıp, Belediye Başkanı Konuştu

'BU KADAR ŞİDDETLİ OLABİLECEĞİNİ TAHMİN ETMİYORDUK'

Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan, yağış öncesi gerekli duyuruları yaptıklarını belirterek, "Dün akşam itibarıyla şiddetli bir yağış vardı. Biz gün içerisinde ilan ve duyurularımızı yaptık. Bu kadar şiddetli olabileceğini tahmin etmiyorduk. Şehir merkezinde çok fazla yağış göstermiyordu ama yukarı kesimlerde ciddi bir yağış yağdı ve ciddi de bir tahribat oluşturdu. Aşağıya doğru gelen yağış, şehri de baskıladı. Şehrin 4-5 noktasında su baskını oldu. Daha beteri de olabilirdi ama buna da şükür diyoruz. Yukarıda kaybolan 2 vatandaşımız var. İnşallah sağ salim bulunurlar. En önemlisi bu, cana bir şey gelmesin. Sürekli sahadayız, en kısa sürede hayatın normale dönmesi için ekiplerimiz çaba sarf ediyor. 3 kişi birlikteymiş araçta; 1'i araçtan çıkmış, 2'si kayıp. Kurtulan vatandaşımızın durumu iyi. Araçtan çıkıp güvenli bir alana geçmiş" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı