Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki bekçi öldü

Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki bekçi öldü
Güncelleme:
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu bekçi Hüsrev Ç. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu bir bekçi hayatını kaybetti.

Hüsrev Ç. (35) idaresindeki otomobil, Yağlıdere-Espiye kara yolunun Hacımahmutlu köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yaşamını yitirdiği belirlenen Hüsrev Ç'nin cenazesi Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hüsrev Ç'nin Yağlıdere İlçe Emniyet Amirliğinde bekçi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Aytekin Özdemir - Güncel
