Haberler

Yağlıdere'de gezici kütüphane öğrencileri kitapla buluşturdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde düzenlenen kitap okuma etkinliğinde, Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri gezici kütüphaneden faydalanarak kitap okuma ve oyunlar oynama imkanı buldu.

İlçe Halk Kütüphanesince organize edilen etkinlikte Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde konuşlandırılan gezici kütüphaneden faydalandı.

Öğrencilerin ödünç aldıkları kitapları okuduğu etkinlikte çeşitli oyunlar da oynandı.

Kütüphane Müdürü Mustafa Karyağdı, öğrencilerin kütüphane hizmetlerini yerinde tanımalarına imkan sağladıklarını belirtti.

Karyağdı, bu tür etkinliklerle çocuklara kitap sevgisini küçük yaşta kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Aytekin Özdemir
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

