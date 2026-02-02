Haberler

Giresun'da motorsiklet sürücülerine yönelik denetim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da Gazi Caddesi üzerinde düzenlenen trafik denetiminde 24 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş'ın katıldığı uygulamada bazı sürücülere yasal işlem yapıldı.

Giresun'da motorsiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi yapıldı

Polis ekiplerince, Gazi Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetime İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş da katıldı.

Uygulamada güzergahı kullanan 24 motosiklet ve sürücüsü denetlendi.

Kontroller sonucu bazı sürücülere yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler

İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Hasan Şaş'tan çok konuşulacak Icardi iddiası

Icardi için söyledikleri çok konuşuluyor: Galatasaray'ın...
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda