Giresun'da motorsiklet sürücülerine yönelik denetim
Giresun'da Gazi Caddesi üzerinde düzenlenen trafik denetiminde 24 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş'ın katıldığı uygulamada bazı sürücülere yasal işlem yapıldı.
Polis ekiplerince, Gazi Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetime İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş da katıldı.
Uygulamada güzergahı kullanan 24 motosiklet ve sürücüsü denetlendi.
Kontroller sonucu bazı sürücülere yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel