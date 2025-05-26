Giresun'da Minibüs Dereye Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Giresun'da Minibüs Dereye Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Giresun'un Espiye ilçesinde, Mehmet Yıldız idaresindeki minibüs dereye devrildi. Kazada ağır yaralanan Yıldız, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Giresun'un Espiye ilçesinde dereye devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Soğukpınar Beldesi istikametinde seyreden Mehmet Yıldız (49) idaresindeki minibüs, yol kenarından geçen Gelevera deresine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Yıldız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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