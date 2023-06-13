Giresun'da kaybolan genç kızın cansız bedeni bulundu, geriye arkasında bıraktığı not kaldı

Giresun'da dün kaybolan 16 yaşındaki genç kızın kaledeki deniz feneri yanına bıraktığı cep telefonunda "Fotoğrafı üzerinde bazen seni yıkan şeyler..." yazılı not bulunması üzerine çevrede arama başlatıldı. Yapılan aramalar sonucu genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde dün öğle saatlerinde D.A.'dan haber alınamaması üzerine yakınları tarafından güvenlik güçlerine haber verildi.

DENİZ FENERİ YANINDA TELEFONUNA YAZILMIŞ NOT BULUNDU

Kaledeki deniz feneri yanına bıraktığı cep telefonunda "Fotoğrafı üzerinde bazen seni yıkan şeyler..." yazılı not bulundu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik denizde, Emniyet ekipleri ise çevrede arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucunda D.A'nın sahilde kayalıkların arasında cansız bedenine ulaşıldı. Genç kızın denize atlayarak intihar ettiği iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.