Giresun'da Kan Bağışı Kampanyası
Giresun'un Doğankent ilçesinde, Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında, Belediye Başkanı Rüşan Özden de destek verdi. Kampanya, eski belediye hizmet binası önünde gerçekleştirildi.
Giresun'un Doğankent ilçesinde Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenledi.
Merkez Mahalledeki eski belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen kampanyaya Belediye Başkanı Rüşan Özden de destek verdi.
Türk Kızılay yetkilisi Dr. Mahmut Yürsür, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Seyit Güvendi - Güncel