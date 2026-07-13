Haberler

Giresun'da kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Bulancak ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı 85 yaşındaki Azmi K. hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi öldü.

İlçeye bağlı Bayındır köyünde B.K. idaresindeki kamyonet, geri manevra yaptığı sırada Azmi K'ye (85) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Azmi K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü B.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor

Trump emir verdi! Dünyayı ateşe sürükleyecek uygulama yarın başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhalefetin 'mehter marşı' eleştirilerine, Erdoğan'dan Kabine sonrası net yanıt

Erdoğan'dan muhalefete "mehter marşı" tartışmalarını bitirecek yanıt
ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran'daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu

Görüntüler ortaya çıktı! ABD o silahı ilk kez İran'a karşı kullandı
Uğurcan Çakır için tarihi teklif iddiası

Uğurcan Çakır'a tarihi teklif!
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
İsmail Kartal'dan Oğuz Aydın kararı! Tek saniye dahi düşünmedi

İsmail Kartal'dan Oğuz Aydın kararı! Tek saniye dahi düşünmedi
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Apar topar enkaza gidip delilleri böyle karartmışlar
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi