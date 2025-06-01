Giresun'da İstanbul'un Fethinin 572. Yıl Dönümü Etkinliği
Giresun İl Müftülüğünce düzenlenen 'Gençlik ve Fetih Buluşması' etkinliğinde, İstanbul'un fethinin önemi vurgulandı ve Kur'an-ı Kerim okundu.
Giresun İl Müftülüğünce İstanbul'un Fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla "Gençlik ve Fetih Buluşması" etkinliği yapıldı.
Merkez Seyyid Mevlana Sadrettin Efendi Cami'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, yaptığı konuşmada, İstanbul'un fethinin önemine değinerek, "Fethin gerçekleşmesi inançla yoğrulmuş gönüllerde, ilimle inşa edilmiş akıllarda, hikmetle bezenmiş bir iradede saklıydı." dedi.
Programa müftülük personeli ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel