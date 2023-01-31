Giresun'da iki gündür haber alınamayan karı koca evlerinde ölü bulundu Güncel Haberler Giresun'un Görele ilçesinde 2 gündür haber alınamayan karı koca evlerinde ölü bulundu. Giresun'un Görele ilçesinde 2 gündür haber alınamayan karı koca evlerinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Burunucu köyünde yaşayan Ali (68) ile eşi Sevim (66) Tetik'e iki gündür ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. Adrese giden jandarma ekiplerince yapılan kontrolde Tetik çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ali ve Sevim Tetik'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Giresun Güncel Haberler

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