Giresun'da Heyelan: Yavuzkemal Yolu Ulaşımda Kapandı
Giresun'da gece saatlerinde meydana gelen heyelan sonucu Yavuzkemal Beldesi'ne giden yol ulaşıma kapandı. Olay yerine jandarma, 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi, karayolları ekipleri ise yolun temizlenmesi için çalışmalara başladı.
Giresun'da heyelan: Yavuzkemal beldesinin yolu ulaşıma kapandı
GİRESUN - Giresun'da gece yaşanan heyelan nedeniyle Yavuzkemal Beldesi yolu ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, heyelan gece saat 02.00 sularında Giresun-Yavuzkemal yolunun Göksu Travertenleri mevkisinde meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, 112 ve AFAD ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri alınan bölgede karayolları ekiplerinin heyelan temizleme çalışmalarının ardından yolun ulaşıma açılması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ERDOĞAN - Güncel