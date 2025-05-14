Giresun'da Hayvan Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları Tamamlandı

Giresun'un Alucra ilçesinde hayvanlarda aşılama ile küpeleme çalışması gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilkbahar döneminde büyükbaş ve küçükbaş için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Aşılama faaliyetlerinin hayvan hastalıklarının önlenmesi, verimli üretimin sağlanması ve tarımsal kayıt sisteminin güçlendirilmesi adına büyük önem taşıdığı vurgulandı.