Giresun'da Hayvan Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları Tamamlandı
Giresun'un Alucra ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan hayvanlarda aşılama ve küpeleme çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmalar, hayvan hastalıklarının önlenmesi ve verimli üretim için büyük önem taşıyor.
Giresun'un Alucra ilçesinde hayvanlarda aşılama ile küpeleme çalışması gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilkbahar döneminde büyükbaş ve küçükbaş için başlatılan çalışmalar tamamlandı.
Aşılama faaliyetlerinin hayvan hastalıklarının önlenmesi, verimli üretimin sağlanması ve tarımsal kayıt sisteminin güçlendirilmesi adına büyük önem taşıdığı vurgulandı.
Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu - Güncel