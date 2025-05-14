Trump, Şara ile Riyad'da görüştü

Yaptırımların kaldırılmasının ardından Trump, Şara ile görüştü
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu şarta bağlı
Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler

Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Giresun'da Hayvan Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları Tamamlandı

Giresun'da Hayvan Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Alucra ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan hayvanlarda aşılama ve küpeleme çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmalar, hayvan hastalıklarının önlenmesi ve verimli üretim için büyük önem taşıyor.

Giresun'un Alucra ilçesinde hayvanlarda aşılama ile küpeleme çalışması gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilkbahar döneminde büyükbaş ve küçükbaş için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Aşılama faaliyetlerinin hayvan hastalıklarının önlenmesi, verimli üretimin sağlanması ve tarımsal kayıt sisteminin güçlendirilmesi adına büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
Boğaziçi karıştı, tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı: Tam olarak öyle olmadı

Boğaziçi karıştı, tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında baba tutuklandı! Şok ilişki detayı
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

Bakan talimatı verdi, meydanlarda tek tek kontrol başladı
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.