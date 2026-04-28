Giresun'da hafif ticari aracıyla bilerek çarptığı kişiyi ağır yaralayan sürücü tutuklandı

Giresun'da hafif ticari aracıyla bilerek çarptığı kişiyi ağır yaralayan sürücü tutuklandı.

Alınca köyü mevkisinde yol kenarında bekleyen E.C'ye (31), hafif ticari aracıyla bilerek çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan M.E.T'nin (41), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Giresun-İnişdibi kara yolunun Alınca köyü mevkisinde dün, hafif ticari aracın sürücüsü M.E.T, otomobiliyle yol kenarında bekleyen E.C'nin yanına gelerek bir süre görüştükten sonra olay yerinden ayrılmıştı.

Bir süre sonra aracıyla aynı yere hızla gelen zanlı, yol üzerinde bekleyen E.C'ye çarparak ağır yaralanmasına neden olmuştu. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Yaralının tedavisi, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu