Giresun'da hafif ticari araç sürücüsünün bilerek çarptığı kişi ağır yaralandı

Giresun'da seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsünün bilerek çarptığı kişi ağır yaralandı.

Giresun - İnişdibi kara yolu Alınca köyü mevkisinde otomobiliyle yol kenarında bekleyen E.C. (31) hafif ticari araçla yanına gelen M.E.T. (41) ile bir süre görüştü.

Daha sonra bulunduğu yerden aracıyla ayrılan M.E.T, bir süre sonra aynı yere hızla gelerek yol üzerinde bekleyen E.C'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan E.C. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ekipler, şüpheli M.E.T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

