Giresun'da "Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Giresun'da, "Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezince gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, Debboy mevkiisinden Atatürk Meydanı'na yürüdü.

Buradaki programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Mustafa Koç, yaptığı konuşmada, Engelliler Haftası ile toplumda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.

Koç, aşılamayacak hiçbir engel olmadığını dile getirerek, "Sadece özel gün ve haftalarda değil, yılın her gününde, her anında engelli vatandaşlarımızla birlikte olmak, onların ihtiyaçlarına kulak vermek ve hayatlarını kolaylaştırmak hepimiz için ortak bir sorunluluktur." dedi.