Giresun'da Emlak Sektörü İçin Çalıştay Düzenlendi

Giresun Üniversitesince organize edilen "Emlak Sektöründe Tanımlama Sorunsalı: Kavramlar, Mevzuat ve Uygulamalar" çalıştayı devam ediyor.

Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya yaylasındaki bir otelde Keşap Meslek Yüksekokulu Emlak Yönetimi Programınca düzenlenen çalıştayda, akademisyenler, kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri yer aldı.

Çalıştayda, emlak sektöründeki meslek tanımlarına ilişkin kavramsal, mevzuatsal ve uygulamaya dönük sorunlar görüşüldü.

Keşap Meslek Yüksekokulu Emlak Yönetimi Öğretim Görevlisi Ahmet Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalıştayın uzun süredir süregelen akademik bir arayışın, sektörel deneyimin ve ortak akıl anlayışının somut bir ürünü olduğunu söyledi.

Önal, çalıştayın daha önce Bursa ve Kocaeli'de düzenlendiğini hatırlatarak, "Bu yolculuğun üçüncü adımını Giresun'da atmak bizler için ayrı bir anlam taşımaktadır. Akademik camiadan ve sektör temsilcilerinden gelen yapıcı katkılar, bu programın içeriğini şekillendirmede belirleyici rol oynamıştır." dedi.

Çalıştay sonunda ortak tanım önerilerinin yanı sıra, mesleki yeterliliklerin belirlenmesi ve eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik değerlendirme raporunun hazırlanması hedefleniyor.