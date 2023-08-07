Giresun'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda yangın söndürüldü.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
İlçenin Diler köyünde bir evin harmanında çıkan yangın Kayabey Temiz'e ait eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Şebinkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın söndürüldü.
Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mahmut Ahmet Yeles - Güncel