Giresun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti
Giresun'un Gedikkaya Mahallesi sahilinde denize giren 15 yaşındaki H.İ., boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı fakat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gedikkaya Mahallesi sahilinde deniz giren lise öğrencisi H.İ. (15) bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel