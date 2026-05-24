Giresun'da akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürdü

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde derede balık tutarken akıntıya kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kanlıca köyünden geçen Yağlıdere Deresi'nde, dün balık tutarken akıntıya kapılan Sedat Çelik (54) ile aynı adı taşıyan 28 yaşındaki yeğenini bulmak için çalışma yürütüldü.

Jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin görev aldığı bölgedeki çalışmalar sonucu yeğen Sedat Çelik'in cesedi, kaybolduğu yerin yaklaşık 250 metre uzağında bulundu.

Ekiplerce sudan çıkarılan ceset, Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Dün akşam başlatılan arama çalışmalarına bugün AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve deniz polisleri başta olmak üzere 132 personel katıldı.

Ekipler, bölgede oluşturulan alanların yanı sıra dere içi ve kıyısında arama çalışması yaptı.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün öğleden sonra amca ve yeğenin balık avlamak istedikleri sırada akıntıya kapıldıklarını hatırlattı.

Dere debisinin yağışlar nedeniyle yüksek olduğunu ifade eden İbaş, "Çalışmalar devam ediyor. Ben burada, bu zorlu şartlarda çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Öte yandan, Sedat Çelik ve aynı adı taşıyan yeğenin İstanbul'da yaşadıkları, Kurban Bayramı dolayısıyla Yağlıdere ilçesine geldikleri öğrenildi.