Giresun Belediyesi Sahil Yolunda Geniş Kapsamlı Asfaltlama Çalışması

Giresun Belediyesince sahil güzergahındaki toplama yolda geniş kapsamlı asfaltlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) hibeli Atık Su Arıtma Tesisi Projesi kapsamında yürütülen kanal toplama çalışmalarında hasar gören yolda asfaltlama çalışması yürütülüyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Fuat Köse, proje dolayısıyla ister istemez hasar gören yolun araç sürücülerine zor anlar yaşattığını söyledi.

Çıtlakkale bölgesi ile Bulancak Durağı arasında çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Çalışmamız hasar gören tüm bölgelerin tamamında olacak. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde trafik akışını olumsuz etkilememeye özen gösteriyoruz. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Köse, sahil toplama yol güzergahı dışında şehir genelinde de asfaltlama çalışmalarına hız vereceklerini kaydetti.