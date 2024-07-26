Gipsy Kings Türkiye Turnesi Kapsamında Harbiye'de Konser Verdi

Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings, Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

"El Maestro" lakaplı Tonino Baliardo, konserin başlangıcında Türk seyircileri selamladı. Konserde müzikseverler şarkılara alkış tutarak eşlik etti.

Baliardo ve Reyes ailelerinin bir araya gelmesiyle 1978'de Fransa'da kurulan Gipsy Kings, "Djobi Djoba", "Bamboleo", "Baila Baila", "La Dona" ve "Un Amor" gibi parçalarıyla dünya çapında ün kazandı.

Hit şarkıları ile rumba flamenkoyu dünyaya sevdiren Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings, Tonino Baliardo öncülüğünde dünya turuna devam edecek.

Grup, Türkiye'de ayrıca 27 Temmuz'da Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicilerle buluşacak.

Latin müziğinin önde gelen temsilcilerinden olan grubun albümleri şimdiye kadar 60 milyondan fazla satıldı.