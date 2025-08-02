Gipsy Kings, Didim'de Unutulmaz Bir Konser Verdi
Grammy ödüllü Latin müziğin efsanelerinden Gipsy Kings by Andre Reyes, Aydın'da müzikseverler ile bir araya geldi. Anda Barut Collection Delice Stage'de verdiği konserin ardından Apollon Tapınağı'nı ziyaret ederek şarkılarını burada da seslendirdi.
Latin müziğinin temsilcilerinden, Grammy Ödülü sahibi Gipsy Kings by Andre Reyes, Aydın'ın Didim ilçesinde müzikseverlerle buluştu.
Anda Barut Collection Delice Stage'de konser veren grup, Apollon Tapınağı'nı da ziyaret ederek burada şarkılarını söyledi.
Grup, "Bamboleo", "Baila Baila" ve "Volare" gibi dünya çapında hit olmuş şarkılarını seslendirdi.
Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel