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GİBTÜ Rektörü, Suriye Yükseköğretim Bakanı ile Görüştü

GİBTÜ Rektörü, Suriye Yükseköğretim Bakanı ile Görüştü
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Suriye Yükseköğretim Bakanı Abdulmunim Abdulhafız ile Şam'da yaptığı görüşmede akademik iş birliği olanaklarını ele aldı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Suriye Yükseköğretim Bakanı Yüksek Öğretim Bakanı Abdulmunim Abdulhafız??????? Şam'da ziyaret etti.

GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Demir ile Bakan Abdulhafız arasında Bakanlık ofisinde gerçekleşen görüşmede, GİBTÜ ile Suriye Yükseköğretim Kurumu arasındaki akademik iş birliği olanakları görüşüldü.

Rektör Demir, daha sonra Şam Üniversitesi Rektörü Muhammed Usame el-Cabban ile bir araya gelerek, GİBTÜ ile Şam Üniversitesi arasındaki akademik işbirliği, ortak projeler, öğrenci ve personel hareketliliği gibi konuları üzerinde görüşmeler yaptı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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