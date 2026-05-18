GİBTÜ öğrencileri görme engellilere rehberlik yaptı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri, 'Bir Ses, Bir Gelecek' projesi kapsamında görme engelli ortaokul öğrencilerine LGS hazırlık sürecinde rehberlik yaparak 6 deneme sınavı gerçekleştirdi.

GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, GAP Görme Engelliler Ortaokulu ile yürütülen "Bir Ses, Bir Gelecek" projesi kapsamında gençler, 8. sınıf öğrencilerine LGS hazırlık sürecinde rehberlik yapıldı.

Açıklamada, seçici liselere hazırlanan görme engelli öğrenciler için bugüne kadar toplam 6 deneme sınavı başarıyla gerçekleştirildiği, projenin en dikkat çeken yönü ise sınavların tamamen gönüllülük esasıyla yürütülmesi olduğu belirtildi.

GİBTÜ bünyesinden 51 gönüllü üniversite öğrencisi, belirlenen tarihlerde sınav okuyucusu olarak görev alarak görme engellilerin sınav deneyimlerine eşlik etti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
