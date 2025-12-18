Haberler

Epstein'in kız arkadaşı Maxwell, 20 yıllık hapis cezasının bozulmasını talep etti

Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı davada haksız yargılandığı gerekçesiyle 20 yıllık hapis cezasının bozulmasını talep etti.

NEW ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, "haksız yargılandığı" gerekçesiyle 20 yıllık hapis cezasının bozulmasını istedi.

The New York Times'ın haberine göre Maxwell, 2021'de hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin mahkemeye başvurdu.

Maxwell, 2021'deki davada beraatini sağlayacak bilgilerin saklandığını ve jüriye "yanlış ifade" sunulduğunu savunarak, yargıçtan 20 yıllık hapis cezasının bozulmasını talep etti.

Söz konusu davanın ardından "haksız yargılamaya maruz kaldığını gösterecek yeni delillerin" ortaya çıktığı iddiasında bulunan Maxwell, "delillerin tamamı değerlendirilmiş olsaydı hiçbir jüri üyesinin kendisini suçlu bulmayacağını" ileri sürdü.

Kongre'de geçen ay kabul edilen "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında, Epstein davasıyla ilgili mümkün olan tüm belge ve dokümanların kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Maxwell 2021 yılında, Epstein'ın reşit olmayan kızları istismar etmesine yardım etmekle ilgili suçlamalardan mahkum edilmişti.

?ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ekim'de Maxwell'in temyiz başvurusunu reddetmişti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
