Haberler

Metro Seferlerine Valilik Talimatıyla Kısıtlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gezi eylemlerinin 13. yılında Taksim'de yapılması beklenen basın açıklaması öncesi İstanbul Valiliği talimatıyla Taksim Metro İstasyonu, Kabataş Füniküler ve Maçka-Taşkışla Teleferik hatları saat 13.00 itibarıyla kapatıldı. Şişhane İstasyonu'nun İstiklal Caddesi çıkışı da yolcu kullanımına kapatıldı.

(İSTANBUL) Gezi eylemlerinin 13. yılında akşam saatlerinde bir açıklama yapılması beklenen Taksim ve çevresinde İstanbul Valiliği'nin talimatıyla bir dizi kısıtlama kararı uygulamaya konuluyor. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu, Taksim-Kabataş Füniküler ve Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı saat 13.00 itibarıyla işletmeye, Şişhane İstasyonu'nun İstiklal Caddesi çıkışı da yolcu kullanımına kapatılacak.

Taksim Dayanışması, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri Gezi eylemlerinin 13. yılında Taksim'de bir basın açıklaması yapılacağını duyurmuştu. Bu akşam saatlerinde yapıması beklenen açıklama öncesi İstanbul Valiliği'nin talimatı ile bir dizi kısıtlama kararı uygulamaya konuluyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 13.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu

?F1 Taksim-Kabataş Füniküler ve

TF Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı işletmeye kapalı olacak.

?Şişhane İstasyonu'nun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacak.

Metro İstanbul ayrıca, Şişhane İstasyonu'nda yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabileceğini duyurdu ancak Taksim İstasyonu'nda durmayarak seferine devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti

CHP'nin hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı

Bir aile daha yok oldu

Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek

Akaryakıta dev indirim! Uzun süre sonra kritik sınırın altına düşecek
'Kaç top çıkarırsan o kadar gece geçirirsin' demişti! Safonov teklifi boşa çıkardı

Yıldız isme ahlaksız teklifte bulunan fenomeni şoke eden istatistik
İran, Hürmüz'de istediğini alıyor! ABD'den benzeri görülmemiş geri adım

Her gün tehditler savuran Trump'tan benzeri görülmemiş geri adım
Son penaltı atılırken yapılana bakar mısınız! Ortalık bir anda karıştı

Son penaltı atılırken yapılana tepki yağıyor

Çin’deki kritik zirvede tek Türk konuşmacı olan Ali Babacan'dan önemli mesajlar

Kritik zirvedeki tek Türk konuşmacı! İşte verdiği mesajlar