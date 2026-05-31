Metro Seferlerine Valilik Talimatıyla Kısıtlama

(İSTANBUL) Gezi eylemlerinin 13. yılında akşam saatlerinde bir açıklama yapılması beklenen Taksim ve çevresinde İstanbul Valiliği'nin talimatıyla bir dizi kısıtlama kararı uygulamaya konuluyor. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu, Taksim-Kabataş Füniküler ve Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı saat 13.00 itibarıyla işletmeye, Şişhane İstasyonu'nun İstiklal Caddesi çıkışı da yolcu kullanımına kapatılacak.

Taksim Dayanışması, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri Gezi eylemlerinin 13. yılında Taksim'de bir basın açıklaması yapılacağını duyurmuştu. Bu akşam saatlerinde yapıması beklenen açıklama öncesi İstanbul Valiliği'nin talimatı ile bir dizi kısıtlama kararı uygulamaya konuluyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 13.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu

?F1 Taksim-Kabataş Füniküler ve

TF Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı işletmeye kapalı olacak.

?Şişhane İstasyonu'nun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacak.

Metro İstanbul ayrıca, Şişhane İstasyonu'nda yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabileceğini duyurdu ancak Taksim İstasyonu'nda durmayarak seferine devam edeceğini açıkladı.

