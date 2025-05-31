Gezi'nin 12. Yıl Dönümünde Hatimoğulları'ndan Anma Mesajı

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Gezi'nin 12'nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Onurlu direnişimiz Gezi 12 yaşında. Gezi, milyonların iradesiydi. Gezi, bu ülkenin vicdanının ortak sesiydi. Gezi bizdik, Gezi hepimizdik" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Gezi Parkı Eylemleri'nin 12'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Sevgili Sırrı Süreyya Önder'in anısına saygıyla" ifadelerinin de yer aldığı bir videoda, Gezi Parkı Eylemleri esnasında yaşamını yitiren kişilerin fotoğrafları yer aldı.

Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Onurlu direnişimiz Gezi 12 yaşında. Gezi, milyonların iradesiydi. Gezi, bu ülkenin vicdanının ortak sesiydi. Gezi bizdik, Gezi hepimizdik"