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Geyve'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Geyve'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 23 yaşındaki yolcu hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

E.Ö. (26) idaresindeki 34 GF 5763 hafif ticari araç, Geyve Bağlarbaşı Mahallesi mevkisinde aynı istikamette seyreden 11 DY 552 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü E.Ö ile araçtaki yolcu Ümit Akyel (23) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları yerden itfaiye erlerince çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Akyel, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ağır yaralan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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